اليوم السابع
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بايدن وترودو يبحثان سبل التعاون للسيطرة على حرائق الغابات فى كندا

الخميس، 08 يونيو 2023 09:21 ص
بايدن وترودو يبحثان سبل التعاون للسيطرة على حرائق الغابات فى كندا حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن، هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، سبل التعاون المستمر؛ للسيطرة على حرائق الغابات ومعالجة التداعيات الصحية لحرائق الغابات المدمرة والتاريخية المشتعلة في كندا على المجتمعات الكندية والأمريكية، بعدما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان سام بكثافة في كندا، بعد نشوب حريق على ضفاف بحيرة أونتاريو.

وذكر البيت الأبيض -في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن بايدن عرض تقديم المزيد من الدعم؛ للسيطرة على حرائق الغابات المدمرة المشتعلة في كندا.

كما وجه الرئيس الأمريكي فريقه لنشر جميع أصول مكافحة الحرائق الفيدرالية المتاحة، التي يمكن أن تساعد بسرعة في إخماد الحرائق، التي تؤثر على المجتمعات الكندية والأمريكية

وبحسب بيان البيت الأبيض، نشرت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 600 من رجال الإطفاء وموظفي الدعم الأمريكيين وأصول مكافحة الحرائق الأخرى؛ للسيطرة على الحرائق.

واتفق بايدن وترودو على البقاء على اتصال وثيق بشأن الاحتياجات الناشئة.

وتشهد كندا واحدة من أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات، بعد أن خسرت حتى الآن أكثر من 6.7 مليون فدان، واُجبر حوالي 14 ألف شخص على إجلاء منازلهم ومناطقهم.

 

 


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حرائق الغابات فى كندا



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