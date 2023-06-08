وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيبحث مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، الذكاء الاصطناعي والتطورات الحادثة فيه، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.

يأتي هذا في وقت أشار فيه مسؤولون أمريكيون وبريطانيون إلى أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء سوناك سيناقشان مجموعة من القضايا العالمية، تشمل تلك المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، والذكاء الاصطناعي فضلاً عن دعم أوكرانيا، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة.