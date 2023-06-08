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بالأسماء.. 15 طالب وطالبة فى قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

الخميس، 08 يونيو 2023 12:47 م
بالأسماء.. 15 طالب وطالبة فى قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت 77.4%، بزيادة بلغت 6% عن نتيجة العام الماضى، كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%.

وقال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 17 ألفًا و910 طالبًا وطالبة، حضر منهم 17489 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وشملت قائمة الطلبة والطالبات من أوائل الشهادة الإعدادية، مايلي:- (سارة يوسف وهب الله – ريم عبد اللطيف أحمد – عبد الله عباس بصري – عبد الرحمن أحمد عبد القادر – ندا أحمد عبد الباسط – محمود محمد رمضان – ندى سعيد عطيت الله – ملك علاء النوبي – أريج عبد الحى أحمد – يوسف أحمد شوقى – طارق أحمد محمود – رنا أبو المعارف محمود – شهد لؤي محمد – عبد الله طارق محمود – ريهام عبد العاطى السعدي).

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم 8 يونيو ولمدة 15 يوماً، بمقر مديرية التربية والتعليم، على أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال اسبوعين، مؤكدا على تكريم اوائل الشهادة الاعدادية فى احتفالية خاصة، ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر الطلاب الناجحين وكذلك أوائل الشهادة الإعدادية متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.

 

قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى الأقصر
قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى الأقصر


 



 

 


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