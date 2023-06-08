انطلاق مبادرة "أنت الحياة" لمؤسسة حياة كريمة فى البحيرة اليوم

وتستمر فعاليات المبادرة لمدة 4 أيام لتقديم عدد كبير من الخدمات المعيشية لأهالى القرية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتضم فعاليات المبادرة الخدمية تنظيم قوافل طبية بكل التخصصات، وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة، وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى.

وتشتمل فعاليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومى وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغرامات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ولم تقتصر فعاليات مبادرة "أنت الحياة" على النواحى الخدمية فقط بل تضمنت أيضا إقامة فعاليات ترفيهية للأطفال وورش عمل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية بمركز الشباب وتوزيع ملابس رياضية على المشاركين.

ويشارك فى تنظيم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية والهيئة العامة لتعليم الكبار.

يذكر أن قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور أحد النماذج اللافتة التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينفذ بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و22 مشروع اتصالات و7 مشروعات أبنية تعليمية و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الاجتماعى إلى جانب إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين للإسعاف والحماية المدنية.