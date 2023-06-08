اليوم السابع
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انخفاض فى أسعار الملوخية والخيار بالأسواق واستقرار الطماطم والبطاطس

الخميس، 08 يونيو 2023 04:00 ص
انخفاض فى أسعار الملوخية والخيار بالأسواق واستقرار الطماطم والبطاطس الخضروات - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار الخضروات في أسواق الجملة اليوم الخميس، ويسجل سعر الطماطم  بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 13 جنيها بارتفاع 2 جنيهًا، الكوسة 6 إلى 9 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيها.

 

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.

 

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

 

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.

 


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