اليوم السابع
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استعدادًا لفعالية موسيقية بالعاصمة الإدارية..

اليوم.. مد ساعات تشغيل القطار الخفيف طوال الليل حتى صباح الجمعة

الخميس، 08 يونيو 2023 12:46 ص
اليوم.. مد ساعات تشغيل القطار الخفيف طوال الليل حتى صباح الجمعة القطار الكهربائى الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن استعدادات خاصة فى قطار العاصمة (LRT) لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبى الموسيقى والفنون، فى إطار تنشيط المشهد الثقافى بمصر، حيث تستقبل العاصمة الإدارية حفلا خاصا للموسيقي، مساء اليوم الخميس، 8 يونيو، وبناء عليه سيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة بشكل متواصل من مساء الخميس حتي صباح الجمعة 9 يونيو.

 

وأعلنت الهيئة أن مد التشغيل يستهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة للركاب من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، والعكس بواقع قطار كل 15 دقيقة، علي أن يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءً من الساعة 6 صباح يوم الجمعة 9 يونيو.


القطار الخفيف

قطار العاصمة

القاهرة

العاصمة الإدارية



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