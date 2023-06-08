وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن السفينة الصينية عبرت إلى المياه اليابانية من جنوب غرب جزيرة ياكوشيما في المحافظة، في حوالي الساعة 10:00 صباحا، بالتوقيت المحلي، في أحدث مشاهدة مؤكدة لسفن صينية في المنطقة منذ شهر فبراير الماضى.



وأشارت إلى أن هذا الواقعة تعد، الدخول السابع لسفينة مسح صينية إلى المياه قبالة كاجوشيما منذ نوفمبر 2021.



ودخلت السفن الصينية مرارا وتكرارا المياه الإقليمية لليابان أو أبحرت عبر المناطق المجاورة، وعلى الأخص بالقرب من جزر سينكاكو، وهي مجموعة من جزر بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان، ولكن تطالب بها الصين تحت اسم دياويو.



يذكر، أن نزاعا إقليميا يدور بين اليابان والصين حول جزر سينكاكو كما يطلق عليها في طوكيو، أو دياويو كما يطلق عليها في بكين، التي تسيطر عليها اليابان إداريا، في حين تطالب كل من الصين وتايوان أيضا بأحقيتهم فيها.