وأضاف جايشانكار - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن نيودلهي ترى أن المشاركة في مجموعة العشرين هي للأعضاء والمنظمات التي قامت بدعوتها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه لا تغيير عن القائمة التي تم الإعلان عنها بمجرد تولي الهند رئاسة المجموعة في ديسمبر الماضي.



يشار إلى أن أوكرانيا ليست عضوا في مجموعة العشرين، في حين أن روسيا - التي تخوض معها حربا - هي جزء من المجموعة .. وقد تجنبت الهند إدانة الحرب الروسية فى أوكرانيا وسعت إلى إنهائها من خلال الدبلوماسية والحوار.



ومن المتوقع أن تكون حرب أوكرانيا وتعطل إمدادات الغذاء والوقود العالمية على رأس جدول أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة في نيودلهي.