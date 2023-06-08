المشدد 15 عاما لمندوب مبيعات و 3 آخرين لحيازة 345 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة كل من " ح.ال.م" و " ح.ح.ع" و " م.ع.م" و " ا.م.ال" بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهما 100 الف جنيه لكل منهما ،عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهما بالمصروفات الجنائية ، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 27746 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، بأن التحريات دلت علي قيام المتهمين كلا من " ح.ال.م" مندوب مبيعات و " ح.ح.ع"تاجر سيارات و " م.ع.م" صاحب فرن و " ا.م.ال"نجار مسلح بالاتجار في المواد المخدرة ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار.

انتقلت قوات أمنية الي مكان تواجدهم ،وابصرت المتهم الأول والثاني يستقلان سيارة والمتهم الثالث والرابع يستقلان سيارة أخرى، فتم ضبطهما، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول والمتهم الثاني على 4 هواتف محمولة وبحوزة المتهم الثالث 3 هواتف محمولة، والرابع 3 هواتف محمولة، وبتفتيش السيارة الأولى عثر بها على جوال بلاستيكي يحوي بداخله 145 طربة حشيش ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة الثانية عثر على حافظة بلاستيكية تحوي 200 طربة حشيش ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين .