المرور: رفع حالة الطوارئ منعا للحوادث مع تقلبات الطقس المتوقعة

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار أو رياح مثيرة للأتربة على المحاور لمراقبة حركة السيارات على الطرق بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.

واستعدت إدارات المرور لمواجهة موجة الأمطار والرياح المثيرة للأتربة من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية ، وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

ويشهد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا .

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد .