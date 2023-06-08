الكركم لزيادة نمو السمك البلطى مشروع تخرج طلاب بجامعة الزقازيق.. صور

قدم مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق مشروع تخرج عن استخدام الكركم فى زيادة نمو السمك البلطى النيلى، وتقويته مناعته لتغطية متطلبات السوق.

وقالت الدكتورة فاطمة محسوب أحمد، مدرسة بقسم الإنتاج الحيوانى والداجنى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، إنها تشرف على مشروع تخرج لمجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بعنوان "تأثير إضافة الكركم على معدلات النمو والمناعة بأسماك البلطى النيلى"، ويستهدف المشروع زيادة معدلات نمو السمك البلطى النيلى لتغطية متطلبات السوق.

وقال "أحمد شاهر"، طالب بقسم الإنتاج الحيوانى والداجنى بالكلية، إن فكرة المشروع قائمة على الكثافات، بإنتاج كم كبير من الأسماك فى وحدة مساحة أصغر، وذلك دون انتشار أمراض، مضيفا "بدأنا نشتغل فى كثافات مختلفة من الأحواض، وتم إدخال الكركم فى العلائق بحيث يقلل من الأمراض، وتكون مدة الدورة 60 يوما، وتبين نجاح التجربة فى زيادة الوزن والمناعة، حيث ارتفع وزن السمكة من 50 جراما إلى 150 جراما بمعدلات نفوق أقل".

ومن جانبه قال الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، إن الكلية توفر كل السبل أمام الطلاب من أجل مساعدتهم على تقديم الأبحاث والتجارب، وأهم ما يميز الكلية وجود مركز بحوث المياه والتربة والغذاء، ويعد مركز بحثى خدمى الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ومعتمد دوليا فى 48 اختبار ويستقبل عينات من مصانع الأغذية والأعلاف والمياه والشركات المصدرة والباحثين داخل وخارج الجامعة ويخدم قطاع الصناعة.