القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

كتب زكى القاضى

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصري ة العليا بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية المنعقدة بالأكاديمية، بعد إتمام دورتهم التدريبية وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية .

بدأ الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورة بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقى خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين وإعلان نتيجة إنتهاء الدورة، تلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذى تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ بدءاً من استقبال الدارسين ومروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية العليا كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه .

وقدم السيد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها، وأوصاهم بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم وأخلاق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع وتكريم أوائل الخريجين والتقاط بعض الصور التذكارية، كما تم المرور على مجلس ومتحف الأكاديمية العسكرية المصرية العليا .

حضر الاحتفالية اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا وعدد من مسئولى هيئة الرقابة الإدارية .

وتزامناً مع تخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية تستمرالأكاديمية العسكرية المصرية العليا فى عقد إختبارات لإختيار أكفأ المعلمين لوزارة التربية والتعليم .