القطار الخفيف يواصل العمل حتى صباح الغد تزامنا مع تنظيم حفل بالعاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

يمد القطار الكهربائى الخفيف LRT، ساعات العمل مساء اليوم لتمتد طوال الليل حتى صباح الجمعة، بالتزامن مع إقامة حفل موسيقى بمدينة الفنون والثقافة ب العاصمة الإدارية مساء اليوم الخميس، حيث أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن استعدادات خاصة فى بالقطارLRT لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبى الموسيقى والفنون، وفى إطار تنشيط المشهد الثقافى بمصر.

ويتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة LRT بشكل متواصل من مساء الخميس حتي صباح الجمعة 9 يونيو، ثم يعود لمواعيد العمل الطبيعى وفقا لجداول التشغيل اليومى.

وأعلنت الهيئة أن مد التشغيل يستهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة للركاب من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، والعكس بواقع قطار كل 15 دقيقة، علي أن يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءً من الساعة 6 صباح يوم الجمعة 9 يونيو.

وتستقبل العاصمة الإدارية مساء اليوم الخميس، حفلا خاصا للموسيقى بمدينة الفنون والثقافة، ويعمل القطار الكهربائي الخفيف حاليا فى المسافة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد الى مدينة العاشر من رمضان، ويجرى الان تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لتتكامل خدمة القطار مع القطار السريع والمونوريل، وفى النقاط التالية تفاصيل ومحطات المراحل المتبقية.