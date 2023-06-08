القبض على المتهم بقتل طفل بعد تعذيبه فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض علي متهم بقتل طفله البالغ من العمر عامين بعد تعذيبه فى منطقة السلام وحرروا محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول طفل عمره عامين مصاب بعدة كدمات وجروح في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بمنطقة السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والده وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهتهم اعترف بقتل المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.