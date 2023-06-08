القابضة للتشييد: 90‎%‎ نسب إنجاز الشركات التابعة لمشروعات حياة كريمة ‬

كتب عبد الحليم سالم

‏توصل شركات المقاولات العامة والكهرباء والمرافق التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،إنجاز مختلف المشروعات المكلفة بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، خاصة في الصعيد وفي بعض محافظات الوجه البحري.

‏وبحسب بيانات الشركات التابعة فإنه يتم تنفيذ مشروعات مرافق خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي وشق الطرق ،بالإضافة إلى مشروعات مباني ومشروعات محطات كهرباء ،ومحطات رفح ومحطات معالجة في اغلب المحافظات التي يتم العمل بها حيث بلغت نسبة إنجاز اغلب المشروعات 90% من المشروعات الجاري تنفيذها ،فيما تم تنفيذ ما لا يقل عن 50% من المشروعات بنسبة 100% ،وتم تسليمها للوحدات المحلية وتعمل بالفعل .

‏يشار أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة الدكتور أسامة الحسيني، تتابع بصورة أسبوعية حجم إنجاز مشروعات حياة كريمة البالغة نحو 25 مليار جنيه ، حيث تعد أولوية أولى ، لدي الشركة القابضة ولدي الشركات التابعة لسرعة إنجازها.