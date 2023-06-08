وقال المحمداوي - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إنه بكمين محكم نفذته القوات الأمنية في قضاء الطارمية وبعد معلومات استخبارية وبعد الاشتباك مع القوة الإرهابية تم قتل ما يسمى بوالي شمال بغداد مع ثلاثة من معاونيه".



وأضاف أن يتبقى عدد قليل من المجموعات الإرهابية في القضاء والتي تستفيد من التعقيد والجغرافية للمنطقة بسبب كثافة البساتين وقربها من نهر دجلة بالإضافة إلى ارتباطها جغرافيًا بعدة محافظات ما يساعد الإرهابيين على الاختباء، لافتًا إلى أنه بعد القضاء على قائد تلك المجموعات وبمساعدة الأهالي سيتم القضاء على العناصر المتبقية في القضاء.



وأشار المحمداوي إلى أن "داعش" تلقى ضربات موجعة، حيث أنه خلال 3 أيام تم القضاء على 12 إرهابيًا في ديالى بالتنسيق الأمني مع الاستخبارات وسلاح الجو، منوهًا بأن الخلايا الإرهابية بدأت تقل بعد معاونة الأهالي حيث تم تحديد أماكنهم في ديالى وكركوك والطارمية وسيتم القضاء عليهم قريبًا.