اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

الخميس، 08 يونيو 2023 12:00 ص
الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الأربعاء، مع المبعوثة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال كاتريونا لينج، عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها أجندة التعاون بين الجانبين.


وثمن رئيس الوزراء الصومالي خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، دور الأمم المتحدة وجهودها في مجال الشئون الإنسانية والسياسية.


من جانبها أشادت كاتريونا لينج، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستعزز التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والتنمية.


الصومال

حمزة عبدي بري

الأمم المتحدة

الصومال والأمم المتحدة



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