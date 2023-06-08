الشرطة الفرنسية تكشف هوية منفذ حادث طعن الأطفال فى أنسى.. لاجئ سورى

كتبت: هناء أبو العز

كشفت الشرطة الفرنسية، عن هوية منفذ الهجوم بسكين في بلدة أنسي الفرنسية الذي أصاب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال بجروح، الخميس.

وأوضحت في بيان لها أن المهاجم في حادث بلدة أنسي في الألب الفرنسية مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا.

وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب المصدر الذي أضاف إن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.

فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن مهاجمًا أصاب عددا من الأطفال وآخرين في بلدة بجبال الألب قبل اعتقاله.

وأشار دارمانين في تغريدة قصيرة على تويتر، إلى أن الهجوم وقع في ساحة ببلدة أنسي، وأن الشرطة اعتقلت منفذ الهجوم.

أصيب عدة 7 أشخاص بينهم 6 أطفال على يد مسلح بسكين في ساحة ببلدة أنسي.

ذكر النائب المحلي أنطوان أرمان أن الأطفال تعرضوا للاعتداء في ملعب، ووصف الهجوم بأنه "مقيت".

فيما أشارت قناة بي إف أم تي في إلى أن نواب البرلمان في باريس قطعوا نقاشاتهم للوقف دقيقة صمت من أجل الضحايا، بينما أعلنت رئيسة الحكومة الفرنسية توجهها لموقع الحادث ومتابعة الأوضاع.