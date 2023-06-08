السيطرة على حريق محدود فى مطعم وسط مدينة الأقصر دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق محدود نشب داخل أحد المطاعم بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، مما أسفر عن تفحم دراجتين بخاريتين دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات المجاورة، وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم دراجتين بخاريتين دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.