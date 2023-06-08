السجن 3 سنوات لسائق لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بالسجن المشدد غيابيا 3 سنوات للمتهم " م.ف.م" لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء قيادة مركبة .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1923 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث إدارة المرور بضط المتهم ، أثناء حملة مرورية يقود سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية ، أنه حال القيام بحملة مرورية ، استوقفت الحملة السيارة قيادة المتهم " م.ف.م" سائق ،واثناء مناقشته تلعثم في الكلام ، الأمر الذي جعل ضباط الحملة يشتبه في وقوعه تحت تأثير المخدر ، وبعرضه علي إجراء تحليل عينه البول الذى تم طواعية مستخدما في ذلك كاشف استدلالي ، أظهر التحليل إيجابية تعاطي المتهم لمادة المورفين المخدر وبمواجهته أقر بتعاطية المواد المخدرة ، وتحرر محضرا بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير المستشفي الجامعي بمركز الإسكندرية للسموم، أن تحليل عينة البول المأخودة من المتهم، أسفر عن إيجابية تعاطية مخدر المورفين ، وان المتهم قد ارتكب جناية وجنحه يعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،وهي تعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.



