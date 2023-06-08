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الرئيس السيسى يتوسط رؤساء الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 09:45 م
الرئيس السيسى يتوسط رؤساء الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا الرئيس السيسى يتوسط رؤساء الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا
كتب محمد الجالى

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توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تجمعه بعدد من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.
 
وشارك الرئيس السيسى اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، وذلك بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قمة لوساكا شهدت قيام الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبي "هاكيندي هيتشيليما"، وتولي مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا، حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية، فضلاً عن الدور المصري الممتد في تعزيز جهود العمل الأفريقي المشترك، خاصةً ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.
 
وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها أبرز البصمات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين، والتي جاءت في ظل ظرف دولي وإقليمي دقيق للغاية، خاصةً في مجالات التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها، إلى جانب مجال صون السلم والأمن.

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الرئيس السيسى يتوسط رؤساء الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا

 


الرئيس السيسى

الكوميسا

افريقيا

تجمع الكوميسا

اليوم السابع بلس

السيسي



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