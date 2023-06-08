اليوم السابع
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الرئيس السيسى: سياستنا تعتمد على التهدئة وإيجاد صيغة للحوار والتفاوض

الخميس، 08 يونيو 2023 01:01 م
الرئيس السيسى: سياستنا تعتمد على التهدئة وإيجاد صيغة للحوار والتفاوض الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا ودولنا، معلقا بالقول: "أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا .. وكل يوم واحد بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة كوميسا الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا: "علشان كده هتجد إن سياستنا في مصر بتواضع شديد بتعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار.. والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل.. لأن التجربة اللى احنا شوفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كتير من الجانب الآخر، وهو الصراعات والاقتتال والحروب وغيره".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكوميسا

قمه الكوميسا



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