اليوم السابع
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"الذكاء الاصطناعى" ينشر صورة لإيلون ماسك طفلا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 08 يونيو 2023 02:48 م
"الذكاء الاصطناعى" ينشر صورة لإيلون ماسك طفلا.. اعرف التفاصيل إيلون ماسك
وكالات

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لا يكف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إثارة الجدل وإسالة الأقلام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أما آخر أثاره فزوبعة اجتاحت منصة تويتر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة غريبة له.

 

وبحسب موقع العربية، فقد ظهر مالك "العصفور الأزرق" الرجل المثير للجدل طفلاً صغيراً يرتدي قميصًا أبيض وأزرارًا بنية اللون، مع قصة شعر مميزة.

 

 

إلا أن الغريب في تلك الصورة التي اجتاحت تويتر أن مصدرها ليس الألبوم العائلي لماسك، بل "الذكاء الاصطناعي"، فقد نشر تلك الصورة مغرد على تويتر عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي لـ"فبركتها" .

 

وكتب في تعليق فوقها: "يبدو أن ماسك كان يعمل على بعض التركيبات المضادة للشيخوخة، لكنها خرجت عن نطاق السيطرة".

 

بدوره علق ماسك على التغريدة كاتباً "يبدو أنني أخذت جرعات مبالغاً فيها".

 

إلا أن تلك الحمى لم تقف عند هذا الحد، فقد غص تويتر بصور مماثلة ساخرة لمدير تسلا، حتى إن حساباً باسم "بيبي إيلون ماسك" طفا على السطح، احتفاء بتلك الصورة.

 

 


ايلون ماسك

الذكاء الاصطناعى

تويتر

ماسك



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