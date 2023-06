"الذكاء الاصطناعى" ينشر صورة لإيلون ماسك طفلا.. اعرف التفاصيل

لا يكف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إثارة الجدل وإسالة الأقلام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أما آخر أثاره فزوبعة اجتاحت منصة تويتر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة غريبة له.

وبحسب موقع العربية، فقد ظهر مالك "العصفور الأزرق" الرجل المثير للجدل طفلاً صغيراً يرتدي قميصًا أبيض وأزرارًا بنية اللون، مع قصة شعر مميزة.

If you had a Time Machine, would you be able to go back and do what needed to be done? pic.twitter.com/FgPMKxGKHp