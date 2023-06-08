أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم انتشال جثّتين لإثنين من طاقم مروحية سقطت فى عرض البحر بسواحل بنزرت وعلى متنها 4 أشخاص، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع التونسية فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من أربعة أفراد، كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلى بمنطقة "كاب سيراط" فى ولاية بنزرت شمال البلاد مساء أمس الأربعاء.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أنها سخرت كافة الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها.
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