كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم انتشال جثّتين لإثنين من طاقم مروحية سقطت فى عرض البحر بسواحل بنزرت وعلى متنها 4 أشخاص، حسبما ذكرت سكاى نيوز.