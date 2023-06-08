الداخلية تلاحق تجار المخدرات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 8 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 32,90 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .. وبحوزتهما عدد 10000 قرص لعقار التامول المخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى –هاتف محمول.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن بورسعيد

▪ ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن الغربية

▪ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن المنيا

▪ ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنيا وبحوزته كمية من مخدر الهيروين –مبلغ مالى.

مديرية أمن أسيوط

▪ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض.

مديرية أمن سوهاج

▪ ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس "شابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض.

منطقة السحر والجمال

▪ ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.