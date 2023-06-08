الداخلية تضبط 13 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (المراغة – جزيرة شندويل).

أسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (12 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية)، وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود فى ضبط تشكيلين عصابيين ضما (4 متهمين "لهم معلومات جنائية") تخصصا فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 250 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.