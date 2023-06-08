الداخلية تضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من مالك مطعم ، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنزلة، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة" .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 قائع سرقة أخرى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، كما أرشدوا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.