الداخلية تضبط عصابة تسرق السيارات بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد

(3) متهمين "لهم معلومات جنائية " ومن بينهم عميل "سئ النية" – مقيمين بنطاق محافظتى ( القاهرة - السويس).. تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" من أسفل العقارات السكنية مستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر (قسم شرطة أول العاشر بالشرقية - مركز شرطة أبو حماد بالشرقية – مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) .. كما أرشدوا عن (السيارات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.