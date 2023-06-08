اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة تسرق السيارات بالشرقية

الخميس، 08 يونيو 2023 12:38 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق السيارات بالشرقية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 
(3) متهمين "لهم معلومات جنائية " ومن بينهم عميل "سئ النية" – مقيمين بنطاق محافظتى ( القاهرة - السويس).. تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" من أسفل العقارات السكنية مستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم .
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر (قسم شرطة أول العاشر بالشرقية - مركز شرطة أبو حماد بالشرقية – مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) .. كما أرشدوا عن (السيارات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

سرقة سيارات

عصابة سرقة سيارات

الامن



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