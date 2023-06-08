اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة تزور العملات الوطنية بالجيزة

الخميس، 08 يونيو 2023 12:51 م
الداخلية تضبط عصابة تزور العملات الوطنية بالجيزة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مالك ورشة أثاث - مقيم بالقاهرة بقيام سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية باستئجار سيارته بعقد إيجار إلا أنه لم يقم بإعادتها.
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهداف المذكور بمحل سكنه، وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه، كما أرشد عن السيارة المستولى عليها واستخدامها فى ترويج العملات المقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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