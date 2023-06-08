اليوم السابع
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الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء حمير نافقة بالطريق الدائرى فى الفيوم

الخميس، 08 يونيو 2023 08:31 م
الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء حمير نافقة بالطريق الدائرى فى الفيوم أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً وجود بعض الدواب النافقة مُلقاه بالطريق الدائرى بالفيوم.
 
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بقيام ثلاث أشخاص بإلقاء دواب نافقة (حمير) بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة الفيوم.
 
بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق  - نجله  لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) أمكن ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة.
 
وبمواجهته أقر بأنه قائد السيارة المشار إليها، وأنه يقوم بالاشتراك مع نجله بتجميع الدواب (الحمير النافقة) ، وتوريدها لسيرك بمحافظة المنوفية وبتاريخ الواقعة وأثناء سيرهما بالسيارة تعطلت منهما، ما اضطرهما إلى تفريغ حمولة السيارة من الدواب وانصرفوا لتصليح العطل. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

حمير

حمير نافقة

الداخلية



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