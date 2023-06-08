اليوم السابع
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الداخلية تضبط أدمن تطبيق يروج لأسلحة بيضاء بالإسكندرية

الخميس، 08 يونيو 2023 12:00 ص
الداخلية تضبط أدمن تطبيق يروج لأسلحة بيضاء بالإسكندرية تيك توك
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" يقوم من خلاله صاحب الحساب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء.
 
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة  ثان المنتزه بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على "هاتف محمول.
 
وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه"، وبمواجهته أقر بإضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادى، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخليه

تيك توك

اسلحه

الاسكندريه




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