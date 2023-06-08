وأضاف الحزب في بيان نشر اليوم /الخميس/ في نواكشوط إننا في حزب الإنصاف نقدم تشكراتنا الخالصة للقيادة والشعب في جمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الرئيس الغزواني في أرض الكنانة ونشيد بالنتائج الكبيرة التي أسفرت عنها هذه الزيارة.



وتابع البيان لقد أبانت مختلف محطات هذه الزيارة عن المكانة التي يحظى بها الرئيس الغزواني لدى القيادة المصرية وجامعة الدول العربية .



كما كشفت الزيارة عن مستوى اهتمام الرئيس الغزواني بالتراث الديني والعلمي والثقافي من خلال زيارته للعديد من المعالم المصرية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر العتيقة.