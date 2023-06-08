اليوم السابع
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الحبس سنة لمتهم بتعاطي الحشيش فى مدينة نصر

الخميس، 08 يونيو 2023 04:19 م
الحبس سنة لمتهم بتعاطي الحشيش فى مدينة نصر أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بتعاطي مخدر الحشيش وإحراز سلاح أبيض، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد و عضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه
 
كشف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض "كتر"بدون مسوغ قانوني.
 
كشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم جالسا بالطريق العام محرزا سلاح أبيض "كتر" وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد التعاطي.
 
 

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