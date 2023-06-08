"الجديد فى تصحيح أخطاء انكسار الضوء داخل العين" فى ندوة بمعهد بحوث العيون

كتب محمد صبحى

ينظم معهد بحوث أمراض العيون ، التابع لوزارة التعليم العالى، اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان "الجديد فى تصحيح أخطاء انكسار الضوء داخل العين"، وذلك على مدار يومى8 و 9 من شهر يونيو .

وتأتى الندوة فى إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لتدريب شباب الأطباء، ومتابعة الجديد فى مجال تصحيح الإبصار والاستغناء عن النظارات.

وتتم الندوة بحضور الخبير العالمى مازن سنجاب، والذى تمت دعوته لإلقاء عدة محاضرات تغطى الجديد فى الفحوصات اللازمة لإجراء تصحيح الإبصار سواء بالليزر أو عن طريق زرع العدسات، والتشخيص المبكر لمرض "القرنية المخروطية" والطرق الحديثة لعلاجها، كما يلقى الخبير العالمى محاضرة عن كيفية اختيار العدسات الحديثة التى يتم زراعتها بعد إزالة عتامة عدسة العين (المياه البيضاء).

وعلى هامش الندوة، يقيم المعهد جلسة علمية لمناقشة الحالات المرضية المختلفة وطرق تشخيصها وعلاجها، بمشاركة أساتذة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن ورشة عمل لتدريب الأطباء على كيفية زرع العدسات اللاصقة الداخلية لتصحيح البصر فى حالات قصر النظر الشديد وطول النظر.