الجامعة العربية تستعرض جهود تطبيق بنود"أجندة الشباب والسلم والأمن" بالأمم المتحدة

بيشوى رمزى

شارك السفير خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في الاجتماع الذي عقدته لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بنيويورك على مستوى السفراء.

وتضمنت كلمته استعراضا لجهود جامعة الدول العربية في المضي قدماً بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2250 لعام (2015)، وتطبيق بنود "أجندة الشباب والسلم والأمن"، وفقاً لأولويات الدول الأعضاء فيها واستناداً إلى أهمية العمل العربي المشترك في دعم السلام والأمن بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.