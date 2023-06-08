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التموين: طرح لحوم سودانية طازجة فى المجمعات الاستهلاكية بـ195 جنيها للكيلو

الخميس، 08 يونيو 2023 01:00 ص
التموين: طرح لحوم سودانية طازجة فى المجمعات الاستهلاكية بـ195 جنيها للكيلو وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو بمنافذ الشركات التابعة. 
 
على جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

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اليوم السابع بلس



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