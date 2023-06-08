اليوم السابع
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التصريح بدفن عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في أطفيح

الخميس، 08 يونيو 2023 11:45 ص
التصريح بدفن عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في أطفيح أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقى حتفه أثناء التنقيب عن الآثار في أطفيح وناظرت النيابة العامة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بالوفاة.
 
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والتحفظ على ادوات الحفر.
 
فقد عامل حياته أثناء التنقيب عن الآثار في أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة انهيار حفرة عليه في أطفيح. 
 
بإجراء التحريات تبين أن عامل خلال التنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 
 

أمن الجيزة

التنقيب عن الآثار

مفتش الصحة



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