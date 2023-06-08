وقال فيالا - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - إن وزارة الدفاع التشيكية ستقوم بإرسال المساعدات على الفور، مشيرا إلى أنه سيتأكد من الاحتياجات الضرورية لأوكرانيا كما سيقوم بتنسيق المزيد من المساعدات من الوزارات الأخرى.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي" إن وزارته ستقوم بإرسال 10 ملايين كرونة تشيكية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

كما أفادت منظمة "الناس في حاجة" غير الحكومية بأنها ستقدم 120 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة وخزانات المياه وغيرها من المواد الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وقد أدى انهيار السد إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق حيث تلقي أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في هذا الحادث.