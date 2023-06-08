وأضافت جان بيير، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حسبما نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل تقييم الحادث وتظل على اتصال كامل مع الجانب الأوكرانى، واصفة الدمار الناتج عن هذا الانفجار بالـ"مفجع".

وشددت المتحدثة على أنه لو لم "تغزو" روسيا أوكرانيا، على حد تعبيرها، لما حدثت المأساة في المقام الأول، لذا فإن المسؤولية تقع على عاتق الكرملين.

وتابعت جان بيير قائلة "كان هذا السد تحت سيطرة روسيا، وهم يتحملون المسؤولية عن الدمار الذي سببته هذه الحرب"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب الأوكرانيا.