البحوث الفلكية تكشف تفاصيل إنشاء محطة رصد الحطام الفضائى والأقمار الصناعية

كتب محمود راغب

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ قليل جولة داخل محطة رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية الجديدة والجاري العمل على إنشائها بالتنسيق مع الجانب الصيني، بحضور ممثلين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والسفارة الصينية في مصر.

قال الدكتور مكرم خليل، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق، والمشرف علي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، إن المحطة بدأ العمل بها وفقا للتعاون بين مصر والصين حيث كانت هناك زيارة من وفد صيني الي مصر في عام 2017، مؤكدا أن التحديات المحيطة بعملية رصد الفضاء والتحديثات التي يشهدها المجال كان لابد من إنشاء محطة رصد لحطام الفضاء .

وأشار رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق، إلي أن الاتفاق المبدئي كان علي تلسكوب ولكن مع الزيارات الميدانية المتتالية من الجانب الصيني تم تطوير الاتفاق ليصبح 2 تلسكوب.

وأكد مكرم خليل، أنه تم البدء في إنشاء القبة الأولي وجاري الانتهاء منها خلال الأيام الجارية عن طريق الجانب الصيني، مؤكدا أنه في نهاية الشهر سيتم العمل علي إنشاء القبة الثانية، وتماشيا مع البدء في القبة الثانية سيتم وصول أول تلسكوب نهاية الشهر .

وأوضح الدكتور مكرم خليل، أن علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية لديهم خبرة كبيرة في رصد الاقمار الصناعية بالليزر، حيث أن المعهد لديه مرصد القطامية والذي يتم العمل به منذ سنوات طويلة .

وأكد رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي التي يجري تنفيذها بمرصد حلوان حاليا، سيتم العمل بها من خلال التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وسيكون لها دور في إطلاق الاقمار الصناعية المصرية، مشيرا إلى أن المحطة تساعد وكالة الفضاء المصرية علي إطلاق الأقمار الصناعية بسهولة دون الاصطدام مع الحطام الفضائي وذلك بعد الرجوع للبيانات المسجلة عن الحطام الفضائي . وأشار إلي أن المحطة تساعد علي رصد الحطام الغير معروف ومسجل، مؤكدا أن المحطة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات للأجسام الموجودة في الفضاء، مضيفا أن المحطة تساعد علي دعم برنامج الفضاء المصري من خلال وضع مصر علي خريطة الدول الكبري في عملية رصد الحطام الفضائي، مشيرا إلي أن الصينين قامت بدعم مصر في إنشاء المحطة من خلال توفير التلسكوب والقبة، فيما أن مصر قامت بتوفير كافة الإنشاءات اللازمة الخاصة بالمعهد.