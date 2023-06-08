الانتهاء من 458 مشروعا بمبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة شبين القناطر، والتي تتكون من 9 وحدات محلية و36 قرية، وذلك لإنشاء 704 مشروع بكافة القطاعات المختلفة، وخلال الاجتماع استعراض معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع على حده للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي مجلس الوزراء، ومدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثل جهاز تعمير القاهرة الكبري، ودار الهندسة، ومدير مديرية الصحة، والشباب والرياضة، والزراعة، وممثل عن الجامعة، والطرق والبريد والطب البيطري والغاز والتليفونات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها 704 مشروع خدمي وتنموي.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من 458 مشروعا وجاري تنفيذ عدد من المشروعات بنسبة إنجاز بلغت 83.3%، وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ومستشفيات ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

وخلال الاجتماع، ناقش الهجان، موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمسندة لشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من شبكات ووصلات مياه الشرب بجميع القرى البالغ عددها 36 قرية، وتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لعدد 35 قرية، وجاري العمل بقرية المريج وبلغت نسبة التنفيذ بالقرية 50%، كما تم الانتهاء أيضا من تركيب الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي، وجاري العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد 34 قرية، وتم الانتهاء من عدد 15 قرية وجاري العمل بعدد 10 قرى بنسبة أكبر من 50%، و9 قرى بنسبة أقل من 50%، وبالنسبة للاتصالات جاري العمل بمشروع تركيب الألياف الضوئية لعدد 36 قرية، تم الانتهاء من 13 قرية، وجاري العمل بعدد 23 قرية، وسيتم الانتهاء من جميع المشروعات المتأخرة في 30/6/2023 .

كما تم تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي والتابعة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وهي محطات (كفر الصهبي – طحوريا – الكوم الأحمر – الأحراز – مأخذ مياه عرب جهينة – نوى)، وتم نهو عدد 8 مشروعات لشبكات الكهرباء بعدد 8 قرى ( كفر شبين – الشوبك – الأحراز – منية شبين – كفر طحا – القلزم – كفر الشوبك – عرب الغديري)، وجاري العمل بـ 26 مشروع لشبكات الكهرباء سيتم الانتهاء منهم منتصف يونيو القادم.

وفي قطاع مشروعات شبكات الغاز الطبيعي، تم الانتهاء من 12 قرية شبكة داخلية وخارجية والأحراز - كفر شبين الشوبك - منية شبين - نزلة عرب جهينة – عرب الصوالحة - كفر الشوبك القلزم - كفر طحوريا – كفر طحا - طحوريا - طحانوب) كما تم نهو 3 قرى شبكة داخلية وجارى العمل في الشبكة الخارجية (نوى - الحسانية - كفر سليمان الور)، وجارى العمل بـ15 قرية سيتم الانتهاء منهم في 30/6/2023.

وفي قطاع المجمعات الحكومية، تم الانتهاء من 8 مجمعات حكومية خدمية بقرى (كفر شبين - نوي - منشأة الكرام - طحانوب - طحوريا - المريج – الأحراز) وجاري النهو في عدد مجمع حكومي بقرية القشيش بنسب تنفيذ 95%، كما تم الانتهاء من إنشاء 9 مجمعات زراعية بتلك القرى وإنشاء 6 مشروعات وحدات إسعاف تم الانتهاء منهم بالكامل.

وفي القطاع الصحي جاري العمل بإنشاء 24 مشروع، وتم الانتهاء من 4 مشروعات وجاري العمل بـ20 مشروع في مراحل التشطيبات النهائية، سيتم الانتهاء منهم آخر يونيو القادم.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من رفع كفاءة 10 مراكز شباب بقرى (الحصافة - عرب صبيح - الشوبك - كفر شبين - زاوية الشيخ سند (كفر شبين) - الأحراز - عرب جهينة - كفر الصهبي - كفر الشيخة سالمة - تل بني تميم) وجاري الانتهاء من 5 مراكز شباب "منشأة الكرام - كفر الشوبك - الزهويين - كفر طحوريا - عرب الصوالحة) بنسبة تنفيذ 93%، كما تم الانتهاء من إنشاء جديد لـ5 مركز شباب بقرى (منية شبين - كفر الدير- المريج- كفر سليمان الور - نوي) وجاري الانتهاء من 5 مراكز شباب بقرى (كفر الشرفا القبلي - القشيش - القلزم طحوريا - الجعافرة) بنسبة تنفيذ 93%.

وأكد محافظ القليوبية، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

ووجه المحافظ، بتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات مؤكدًا على رئيس مدينة شبين القناطر بالإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الاعمال الإنشائية والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار "الهجان"، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ أيضا بدء الإعداد للإجراءات التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف قري مراكز قليوب والخانكة وطوخ، مؤكدا على ضرورة الإعداد الجيد وحصر جميع الاحتياجات في القطاعات المختلفة وتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة مشروعات تنموية عليها، والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية والشعبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصلحة المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".