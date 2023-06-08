اليوم السابع
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الاثنين.. بايدن يستقبل ستولتنبرج لمناقشة الترتيبات اللازمة لقمة الناتو

الخميس، 08 يونيو 2023 10:08 ص
الاثنين.. بايدن يستقبل ستولتنبرج لمناقشة الترتيبات اللازمة لقمة الناتو بايدن
واشنطن (أ ش أ)

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يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج فى البيت الأبيض الاثنين المقبل 12 يونيو لمناقشة قمة الناتو المرتقبة فى عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن بايدن وستولتنبرج سوف يستعرضان الاستعدادات للقمة، بما في ذلك العمل على تعزيز ردع الحلفاء والدفاع والبناء على تعهد الاستثمار الدفاعي لقمة ويلز لعام 2014 وتعميق شراكات الناتو، كما سيناقش الجانبان دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا.

من جانب أخر بحثت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الأولويات الأساسية لقمة الناتو المرتقبة في يوليو المقبل والتعاون فى أمن المحيطين الهندى والهادئ. 

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال اجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن ونظيريه الفرنسي سيباستيان ليكورنو والبريطاني بن والاس في مدينة (بايو) الفرنسية؛ بمناسبة الذكرى الـ79 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي شمالي فرنسا.

وخلال اجتماعهم الشخصي الأول في هذا الشكل الثلاثي، جدد القادة الزعماء التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في دفاعها الشجاع ضد الحرب التي تشنها روسيا.

وبحسب البيان، اتحد وزراء الدفاع في عزمهم على مواصلة تقديم المساعدة الأمنية للقوات المسلحة الأوكرانية مهما استغرق الأمر.

 


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امريكا

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