الإعمار أفضل من الصراعات.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الكوميسا.. إنفوجراف

• الاستقرار والأمن أمران غاية فى الأهمية لقارتنا ودولنا

• دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا الأفريقية

• تعزيز مقدرات السلم والأمن الأفريقى

• سياستنا فى مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل

• الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الصراعات والاقتتال

• كل يوم بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوبها

• سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية

• يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية والذى سيولد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات

• مصر تمتلك خبرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية