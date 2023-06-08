اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإعمار أفضل من الصراعات.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الكوميسا.. إنفوجراف

الخميس، 08 يونيو 2023 03:54 م
الإعمار أفضل من الصراعات.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الكوميسا.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سروره بالتواجد اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة".
 
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• الاستقرار والأمن أمران غاية فى الأهمية لقارتنا ودولنا
 
• دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا الأفريقية
 
• تعزيز مقدرات السلم والأمن الأفريقى
 
• سياستنا فى مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل
 
• الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الصراعات والاقتتال
 
• كل يوم بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوبها
 
• سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية
 
• يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية والذى سيولد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات
 
• مصر تمتلك خبرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية

 


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