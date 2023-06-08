الأول على الإعدادية بقنا: أتمنى الالتحاق بهندسة البترول وأعشق كرة القدم

قنا صابر سعيد

قال عبد الرحمن رجب أحمد، الأول على الشهادة الإعدادية بقنا ، أن تقوفه فى الشهادة الإعدادية جاء بعد مجهود على مدار العام بمساعدة والديه وتهيئ الجو المناسب له للمذاكرة وكذلك ممارسة الرياضة التى يفضلها وهى كرة القدم وتشجيع الفرق الرياضية.

وأوضح عبد الرحمن رجب، طالب مدرسة قنا الإعدادية الحديثة، أنه كان يذاكر من 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم وبالتحديد بعد صلاة الفجر، حيث يحافظ هو وأسرته على الصلاة فى وقتها ومن ثم المذاكرة، والمحافظة على التنسيق ما بين المذاكرة والهواية، وقبل الامتحانات بدأ فى التجهيز لها بوضع جدول مناسب للمواد.

وأكد عبد الرحمن رجب، الأول على الإعدادية، أنه كان يتوقع الحصول على ذلك المجموع والمركز المتقدم وذلك بعد حصوله على المجموع الكلى فى الفصل الدراسى الأول، وشعر بفرحة كبيرة بعد ظهور النتيجة، لافتا أنه يتمنى الالتحاق بكلية هندسة البترول لحبه لمجال الهندسة والرياضة.

وقال الدكتور رجب أحمد، والد الطالب، أن دور التوعية والإعلام مهم خاصة تسليط الضوء على المتفوقين لأنهم قدوة لغيرهم وأبارك لنجلى وصديقى عبد الرحمن تفوقه فى المرحلة الإعدادية، مضيفا أن عبد الرحمن بطبعه هادئ ولكنه يحافظ على التفوق سواء فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية.

وأشار رجب أحمد، إلى أن نجله هوايته المفضلة كرة القدم ويمارسها فى أى وقت على ألا حقوق المذاكرة، وكان يرتب وقته ووقت مذاكرته وحريص على ذلك، وكان بذاكر فى التوقيت م بعد صلاة الفجر لهدوء تلك الفترة من اليوم.