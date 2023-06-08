اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 08:27 م
أكرم القصاص
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الأمن العام اللبنانى: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان

الخميس، 08 يونيو 2023 08:00 م
الأمن العام اللبنانى: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان فجر السعيد
أ ش أ

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أكدت المديرية العامة للأمن العام بلبنان أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قدمت أمس إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت قادمة من دولة ‏الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق ‏بمستنداتها تبيّن أن بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول‎.‎

وأوضح مكتب شئون الإعلام فى المديرية العامة للأمن العام أ‏ن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، ‏مناطة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية.


كما ‏يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو ‏بالوكالة، لإعادة النظر بأى إجراء يصدر عنها فى حال تقدّموا ‏بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأى إجراء متخذ.

 

 


فجر السعيد

لبنان

الكويت

بيروت



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