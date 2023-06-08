الأمن العام اللبنانى: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان

أكدت المديرية العامة للأمن العام بلبنان أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قدمت أمس إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبيّن أن بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول.
وأوضح مكتب شئون الإعلام فى المديرية العامة للأمن العام أن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، مناطة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية.
كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو بالوكالة، لإعادة النظر بأى إجراء يصدر عنها فى حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأى إجراء متخذ.
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