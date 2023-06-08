الأرصاد تكشف تفاصيل نشاط الرياح والرمال المثارة اليوم على كافة الأنحاء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل نشاط الرياح المتوقعة اليوم الخميس، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".