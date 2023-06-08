الأرصاد: انتهاء ذروة التقلبات الجوية.. وعودة الطقس للحالة الطبيعية السبت

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم شهد ذروة حالة عدم الاستقرار بالحالة الجوية، والتي بدأت بارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار، وتساقط الأمطار.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن المناطق الأكثر تأثرا بالأمطار هي المناطق الشرقية بالجمهورية، وسوف يقل تساقط الأمطار عليها خلال الساعات المقبلة، متابعا: "سوف نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة من درجتين إلى ثلاثة درجات غدا الجمعة حيث تترواح درجات الحرارة بين 33 : 34 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد 45 درجة مئوية".

وتابعت منار غانم: "المناطق الشمالية ستشهد نشاط للرياح وبدون نشاط للأتربة والرمال، وستقل فرص سقوط الأمطار بذات المحافظات، فيما تكون الأمطار رعدية في سيناء ومدن السويس"، مشيره إلى عودة الحالة الجوية لمعدلاتها الطبيعية يوم السبت المقبل، إذ تسجل درجات الحرارة بين 33 و34 درجة مئوية.