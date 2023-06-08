الأرصاد: أجواء شديد الحرارة الآن والقاهرة تسجل 36 درجة والرؤية تنخفض بالأقصر وأسوان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر تحدثيات حالة الطقس تشير إلى أجواء شديدة الحرارة الأن على القاهره الكبرى وشمال الصعيد حتي جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الأن علي القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية، بينما السواحل الشمالية الغربية في الإسكندرية 29 ومطروح 25 درجة مئوية