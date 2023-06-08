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الأرصاد: أجواء شديد الحرارة الآن والقاهرة تسجل 36 درجة والرؤية تنخفض بالأقصر وأسوان

الخميس، 08 يونيو 2023 01:21 م
الأرصاد: أجواء شديد الحرارة الآن والقاهرة تسجل 36 درجة والرؤية تنخفض بالأقصر وأسوان الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر تحدثيات حالة الطقس تشير إلى أجواء شديدة الحرارة الأن على القاهره الكبرى وشمال الصعيد حتي جنوب الصعيد.
 
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الأن علي القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية، بينما السواحل الشمالية الغربية في الإسكندرية 29 ومطروح 25 درجة مئوية
 
وحسب محطات الرصد التابعه للهيئه العامه للأرصاد الجوية وصلت الرؤية الأفقية الآن على أسوان إلي 2000 متر والاقصر وصلت الرؤية الأفقية 4000 متر بسبب الرمال والأتربة المثاره ، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة.
 
 
 

 


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