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استشهاد ضابط ومقتل عنصر إجرامى فى مداهمات أمنية بأسيوط

الخميس، 08 يونيو 2023 12:58 م
استشهاد ضابط ومقتل عنصر إجرامى فى مداهمات أمنية بأسيوط المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي - أسيوط هيثم البدري

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فى إطار رصد الأجهزة الأمنية نشاط ( أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه فى عدد من القضايا ما بين " مخدرات - سلاح – ضرب" ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات – مقيم بأسيوط ) يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن إستشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف من قوة " مديرية أمن أسيوط" ومصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد 6 خزينة – عدد كبير من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى " الشابو – الأفيون" ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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