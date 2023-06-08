اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 11:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استشاري الطاقة المتجددة: مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة

الخميس، 08 يونيو 2023 09:36 م
استشاري الطاقة المتجددة: مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة التغيرات المناخية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر سارت على خطوات قوية لتكون مركز إقليمي لتداول الطاقة بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.
 
 
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "المراقب" تقديم دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن موقع مصر متميز لأنها تقع في قلب الحزام الشمسى، ولديها مقومات وإمكانات ضخمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستدامة مصر 2035.
 
ولفت إلى أن التقارير الصادرة من مجلس الطاقة العالمي تشير إلى أن مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة، ومصر حاليا تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
 
وأوضح أن المشروع الذي تم توقيعه قبل يومين لإنشاء أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة 10 جيجاوات سيجعل مصر أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا، حيث سجلت مصر قفزة سنوية هائلة بـ6.1 جيجاوات/ساعة، بجانب 4 مشروعات بقدرة 28 جيجاوات، يعني نحو 8 أضعاف قدرة توليد الطاقة حاليا.

التغيرات المناخيه

مصر

افريقيا

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

خبير بيئى: لا يمكننا أن نتصدى للتغيرات المناخية بل يجب التأقلم معها

الخميس، 08 يونيو 2023 09:01 م

مستقبل أخضر.. وزيرة البيئة تكشف لـ"اليوم السابع" جهود الوزارة للتصدى للتغيرات المناخية.. انطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. وإعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات 2050

الخميس، 08 يونيو 2023 09:00 م

مستقبل أخضر.. ماذا قدمت مصر لمواجهة التغير المناخى بالأرقام؟.. إطلاق استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050.. تخضير الموازنة العامة واستثمارات فى الهيدروجين الأخضر بـ85 مليار دولار.. وهذه أبرز تحديات قمة دبى الـ28

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:00 م

خبير لـ"القاهرة الإخبارية" :العالم يعيش الآن حالة من التغيرات المناخية الحادة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة